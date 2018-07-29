Андрее–Владимирский храм при Кафедральном соборе УПЦ отметил свое 5-летие

Во вторник, 24 июля, исполнилось пять лет с момента освящения Блаженнейшим митрополитом Владимиром нового храма при Кафедральном соборе УПЦ.

В воскресенье, 29 апреля, в Андрее-Владимирском храме торжественно отметили престольный праздник, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Торжественные богослужения начались накануне вечером, епископ Бородянский Варсонофий возглавил всенощное бдение.

С самого раннего утра в Андрее-Владимирском храме был отслужен молебен с освещением воды. Молебен был предварительной радостью, предвосхищающий праздничную Божественную литургию.

Архиепископ Боярский Феодосий возглавил праздничную Божественную литургию.

После чтения Евангелия владыка Феодосий обратился к верующим со словами архипастырской проповеди.

«День памяти равноапостольного князя Владимира - очень знаменательная дата для Украинской Православной Церкви, так как из Киева стала распространяться христианская вера на Руси, и благодаря крещению киевского князя Владимира положено начало просвещения славян. Этот день не только важный с религиозной точки зрения, но также имеет историческую важность для народа, это его истоки» - сказал владыка Феодосий.

Во время Литургии была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

После окончания Литургии был совершен молебен перед иконой святого апостола Андрея Первозванного и равноапостольного князя Владимира, по окончании которого владыки поочередно поздравили всех с престольным праздником.

По благословению епископа Бородянского Варсонофия, в честь пятилетия Андрее-Владимирского храма, были вручены церковные награды и благодарственные грамоты прихожанам, хористам, работникам общины.

Прихожан после службы ждала праздничная трапеза на церковном дворе. На память о празднике всем прихожанам были розданы иконы со святым равноапостольным князем Владимиром.