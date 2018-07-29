Митрополит Онуфрий рассказал, почему недостаток искренней веры делает людей трусами

Нехватка истинной веры делает нас трусами.

Об этом сказал Предстоятель УПЦ сегодня во время проповеди в Неделю 9-ю по Пятидесятнице в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель рассказал о евангельском чуде хождения Иисуса Христа по водам (Мф. 14, 22-33) и заметил, что эта история учит нас, как правильно творить добро.

«Господь учит нас: если мы сделали доброе дело, не слушать похвалу человеческую, а закрыть уши на похвалу и уйти в уединенное место для молитвы. Но здесь речь идет в переносном смысле, потому что не каждый может пойти в уединенное место. Но есть одна пустыня, в которой каждый может уединиться. Это — наша душа», — сказал он.

Блаженнейший владыка добавил, что сделав кому-то добро, мы должны покаяться и поблагодарить Бога в молитве за то, что Он сподобил нас быть орудием Промысла и милосердия Божьего.

«Если же мы не осознаем, что являемся орудием в руках Божьих, то через искушения Господь показывает нам, что мы немощные, мы слабые, мы никчемны, что добро сделал Бог, а не мы. Мы — только орудие в руках Божьих. Мы являемся той ложкой, которой Господь кормил жаждущего, но не может ложка сказать, что “я накормила человека”, она — лишь орудие...», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель рассказал о том, почему апостол Петр, тоже, хотя и пошел по воде, но стал тонуть. Блаженнейший владыка напомнил слова Господа, произнесенные до апостола: «Маловерный! Чего усомнился?» (Мф. 14, 31), и подчеркнул: «Недостаток сердечной веры делает нас трусами. Апостол Петр согрешил против Бога, то есть он умалил значение Бога, подумал, что волна сильнее Бога. А согрешив, начал тонуть».

Архипастырь объяснил, что есть два вида веры: вера разума и вера сердца, — и именно веры сердца не хватало апостолу.

«Вера сердца рождается от того, что человек вверяет себя в Закон Божий, вручает себя в руки Божии. Такой человек строит свою жизнь не на собственных домыслах и принципах, а на том, что Бог говорит. Если человек начинает жить так, то начинает познавать Бога. Это познание милосердия и любви Божественной. Вера сердца делает человека сильным и способным вмещать большие дары Божии», — сказал он.

Именно поэтому, как отметил Предстоятель, мы должны не просто называться христианами, а жить по-христиански, то есть строить свою жизнь по заповедям Божьим. И привел пример молитвы истинного христианина: «Спаситель молился в Гефсиманском саду: “Отче Мой! Когда можно, пусть минует Меня чаша сия; однако не как Я хочу, но как Ты” (Мф. 26:39). Это образец совершенной молитвы. То есть человек всегда должен просить у Бога: “Господи, помоги мне! Но если на то есть Твоя воля”».

Напоследок Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал быть умными, когда делаем добро, и развивать в себе ту сердечную веру, которая ведет человека к спасению.