В интернете доступен новый документальный фильм о возобновлении монашеской жизни в Киево-Печерской лавре

В канун Дня Крещения Руси телеканал «Интер» показал премьеру документального проекта собственного производства – «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».

Уникальный документальный фильм, который посвящен 30-летней годовщине возобновления монашеского служения в православной обители, стал доступен для онлайн просмотра, сообщается на странице телеканала в фейсбук.

Документальный проект «Интера» рассказывает о тысячелетней истории Киево-Печерской лавры, о судьбе обители в ХХ веке, в эпоху самых суровых испытаний и о ее возрождении после восстановления здесь монашеского служения.

Героями документального проекта стали уникальные по своему духовному подвигу люди, которые практически не общаются с окружающим миром.