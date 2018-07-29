О чем говорили Предстоятель УПЦ и Глава УПЦ КП на Владимирской горке (укр.)

У День 1030-ліття Хрещення Київської Русі, 28 липня, на Володимирській гірці відбулися урочистості за участю президента України, глав українських Церков, а також представників Церков інших держав.

Як повідомляє "УНІАН-Релігії", у своїх промовах вони віддали шану святому князю Володимиру, який приніс християнство на наші землі, а також поділилися своїми поглядами на майбутнє Православ’я у нашій країні.

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій: «НАШІ МОЛИТВИ ЗАСВІДЧУЮТЬ ЩИРІ БАЖАННЯ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ ЖИТИ ПІД МИРНИМ НЕБОМ»

«Вельмишановний пане Президенте, шановні присутні дорогі брати і сестри!

Минуло 1030 років, як наш народ відмовився від темряви язичництва і прийняв Святе Православ’я – святу віру в істинного Бога. Охрестившись у благословенних водах Дніпра, наші предки ступили на блаженний шлях пізнання правди Божої, яка відкривається людині за життя за святими заповідями Євангелія Христового.

Святий рівноапостольний великий князь Володимир, переживши на власному досвіді дію благодаті Святого Духа, охрестив свій народ і подарував радість життя в істинному спілкуванні з Богом. І сьогодні ми прославляємо любов і милосердя Боже.

Ми благоговійно шануємо пам'ять наших благочестивих попередників, які протягом більш ніж тисячоліття, змогли зберегти і передати нам у чистоті ту святу віру, фундаментом якої є сам Господь Іісус Христос. Цю віру проповідували апостоли Христові та святі отці, і цю віру князь Володимир приніс на Київську землю.

Наше завдання нині – зробити все, щоб Святе Православ’я, яке приніс на нашу землю наш Хреститель, святий князь Володимир, не було пошкоджене. Свята Православна Церква зі своїм народом пережила важкі роки війн та лихоліть, гонінь та голоду. Православні українці засвідчили незламність християнського духу.

Приклади наших попередників, земляків, які гідно перенесли випробування, надихають нас бути мужніми в теперішній час. Любов до Бога і ближнього, справи милосердя, жертовність, терпіння та вміння прощати – ось ті духовні плоди Володимирового хрещення, якими Господь обдарував кожного із нас.

Ми переконані, що саме ці християнські чесноти повинні стати засобами відновлення миру та єдності на нашій благословенній українській землі. Продовж цього року в Українській Православній Церкві відбуваються урочистості та заходи з нагоди святкування 1030-ліття Хрещення Київської Русі. І цими днями віряни з усіх областей нашої держави, ієрархи Помісних Православних Церков та паломники з різних країн світу зібралися в серці нашої держави, у місті Києві, щоб молитовно вшанувати цей світлий ювілей.

Спільна молитва десятків тисяч вірян біля святинь Києво-Печерської лаври, яка цьогоріч відзначає 30-річчя відновлення чернечого життя, є прагненням до духовно-морального оновлення всього українського суспільства.

Наші молитви засвідчують щирі бажання мільйонів українців жити під мирним небом і трудитися на рідній землі. Ми сьогодні доземно схиляємося в молитві за мир. Ми молимо Бога благословити нашу українську державу, благословити наш боголюбивий український народ.

Щиро вітаю усіх з ювілеєм нашого духовного Хрещення та днем пам’яті нашого Хрестителя. Нехай Господь за молитов святого князя Володимира обдаровує наш український народ, нашу владу та всю державу рясними своїми милостями та щедротами і благословить усіх нас».

Глава УПЦ КП патріарх Філарет: «НАМ ПОТРІБНЕ ВИЗНАННЯ»

"Вельмишановний Петре Олексійовичу Порошенко, Президенте України, шановна делегаціє Вселенського Патріарха Варфоломія, Ваші Блаженства, Преосвященства, Всеукраїнська Радо Церков, наш Український Уряде, Верховна Радо, дорогі браття і сестри!

Насамперед я хочу привітати усіх нас зі святом 1030-ліття хрещення Руси-України, по-друге хочу подякувати Петру Олексійовичу за чудову доповідь, в якій він показав чому ми так наполегливо домагаємось автокефалії Української Православної Церкви. Здавалося б, що це справа Церкви, а чому так активно бере участь у визнанні автокефальної Церкви Президент? А тому, що йде зараз війна на Сході і стоїть питання: бути чи не бути українській державі?

Президент повинен турбуватися про свою державу, чи не повинен? Якщо він не турбується про свою державу, то який він Президент? І тому це стимулює нашого Президента захищати нашу українську державу. А для того, щоб українська держава була захищена треба, щоб український народ був єдиним, щоб в цьому народі була єдина Православна Церква, незважаючи на те, що Україна поліконфесійна держава, але пануючою Церквою в Україні була, є і буде Православна Церква.

Але Православну Церкву вороги нашої державності розділили на частини і тому для того, щоб захистити Україну, зробити її міцною державою треба об’єднати Православну Церкву. Ось чому наш вельмишановний Президент так активно бореться за визнання автокефалії нашої Церкви.

Чому мова йде про визнання? Хіба нам не достатньо того, що ми є православні? Для чого нам треба визнання? А тому що на цій основі розділене українське православ’я. Чому духовенство і єпископат Московського Патріархату не спілкується з духовенством і єпископатом Київського Патріархату?

А тому що ми з їхньої точки зору "розкольники". Так ось, щоб не було ніяких «розкольників» в Україні і щоб не було ніякого розділення нам потрібне визнання і тоді у них підстави зникнуть не бути разом з нами. І ми дуже вдячні Вселенському Патріарху Варфоломію за те, що Він розуміє проблеми як держави, так і проблеми Церкви.

Питання про визнання Київського Патріархату ми підняли 25 років тому і ви знаєте самі та як було сказано в доповіді Президента, що це питання було одностайно вирішено на Помісному Соборі 1-3 листопада 1991 року. Тоді ми зрозуміли, що Україні потрібна одна Православна Церква, незалежна і нинішні архієреї Московського Патріархату в Україні підписали це звернення і воно дійсне до сьогоднішнього дня. Тому ми дякуємо Вселенському Патріарху, що він нарешті зрозумів, що прийшов час надати Томос українській Церкві про її автокефалію і ми сподіваємось, що в найближчий час ми будемо мати такий Томос.

Тому що Київська митрополія з самого початку була частиною Константинопольського Патріархату і Вселенський Патріарх справедливо підкреслює, що це його канонічна територія, а не московська. Москва захопила незаконно в кінці 17-го століття Київську митрополію, захопила підкупами, як вона діяла тоді, так само і діє зараз.

І тому справедливо Вселенський Патріарх вважає, що це його канонічна територія і він один має право на надання нам автокефалії. І не не тільки сподіваємось, ми молимося вже багато часу за здоров’я Вселенського Патріарха Варфоломія, за Президента молимось, за Верховну Раду і за всіх, хто причетний до цієї дуже важливої для України події. І ми віримо, переконані, що ми досягнемо цього, що буде у нас і Томос, і буде єдина Церква і на Сході ми переможемо і агресора виженемо.

Слава Іісусу Христу и слава Україні!"

"УНІАН-Релігії".