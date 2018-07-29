В день памяти отцов шести Вселенских Соборов митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Сегодня, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, день памяти отцов шести Вселенских Соборов, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Владыка объяснил верующим, чему учит Евангельская история, которая читалась сегодня за Литургией. В частности Архипастырь рассказал, как относиться к добрым делам, которые мы делаем.

“Мы являемся той ложкой, которой Бог накормил голодных. Не может же ложка сказать, что накормила человека, – она лишь орудие. Если мы не будем в Бога красть похвалу и приписывать себе, то не будет никаких последствий после добрых дел, а если мы будем услаждаться умом: “Ой, что я сделал, как я хорошо поступил!” – то обязательно после этого будут искушения”.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: иерейскую – над диаконом Владимиром Айларовым, клириком храма в честь Иверской иконы Богородицы пгт. Глеваха, и диаконскую – над Михаилом Строичем, студентом II курса заочного сектора Киевской духовной семинарии.