В УПЦ сообщили о количестве приходов, перешедших в УПЦ КП

В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на сегодняшний день только три прихода добровольно изменили подчинение и перешли в УПЦ Киевского Патриархата.

Об этом сказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) в комментарии "УНИАН-Религии".

Он обратил внимание на то, что в УПЦ КП не обнародуют информацию о приходах, которые захватываются.

”На сегодняшний день 14 приходов УПЦ захвачены, 6 приходов - под угрозой захвата и только 3 прихода изменили подчинение добровольно, в соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Действительно, по сравнению с 12 тысячами приходов УПЦ это количество незначительно, но возмущает тот факт, что храмы захватывают, нарушая государственные законы”, - заявил митрополит Антоний.

В то же время управляющий делами УПЦ объяснил, что надо отличать переход прихода от захвата и не путать эти определения.

”Незаконное завладение храмом путем насилия и обмана нельзя назвать переходом. По закону переход происходит, когда решение принимается единогласно членами прихода, а не жителями села. Даже если 10 верующих УПЦ не желают менять подчинение прихода, а церковь передают УПЦ КП, то это нельзя назвать переходом”, - подчеркнул митрополит.

Он обратил внимание на то, что ”люди, которые захватывают храмы УПЦ, нарушают не только государственные законы, но и Божьи заповеди”.

”Может ли себе христианин позволить избить другого человека, повредить храм или подстрекать людей к вражде и противостоянию и пытаться завладеть чужим имуществом? Почти все это происходит во время так называемых переходов храмов в так называемый Киевский патриархат”, - сказал управляющий делами УПЦ МП.

Как сообщали СМИ, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата патриарх Филарет 7 декабря в Чернигове заявил о том, что около 30 приходов Украинской Православной Церкви перешли в этом году из Московского в Киевский патриархат.