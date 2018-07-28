Накануне воскресенья Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Сегодня, накануне Недели 9-й по Пятидесятнице, дня памяти отцов шести Вселенских Соборов, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра Архипастырь совершит Божественную литургию в этом же соборе. Начало богослужения в 8.30.

Напомним, сегодня утром Предстоятель УПЦ возглавил праздничную Литургию по случаю 1030-летия Крещения Руси.