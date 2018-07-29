Паломнический центр Александро-Невской лавры готовит экскурсию «Лавра в годы блокады»

Паломнический центр Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга готовит новую экскурсию «Лавра в годы блокады», во время которой посетители узнают, какую роль играли лаврские святыни в жизни защитников города, как фактически уничтоженная обитель смогла духовно укреплять народ.

О защитниках города напоминают захоронения военной поры на так называемой «коммунистической площадке» кладбища перед входом в собор, сообщает "Монастырский вестник".

В Троицком соборе монастыря хранится одна из главных святынь обители – икона Божией Матери Невская Скоропослушница, которую люди верующие по исполнении желаний украшают крестиками и колечками. В войну образ находился в Князь-Владимирском соборе. К нему подходили тысячи и тысячи ленинградцев, молясь за близких, за то, чтобы выжили дети, за то, чтобы нашлись потерянные хлебные карточки (и они находились). Икона получила тогда название «Хлебная». Именно в день памяти этой иконы – 22 ноября 1941 года – открылась Дорога жизни.

«Я уверен в том, что земной подвиг всегда имеет духовное измерение. Кто-то шел в атаку под градом пуль, кто-то отдавал последние крохи, чтобы спасти ребенка, а сам умирал, кто-то, подвергаясь чудовищным пыткам в фашистских застенках, не выдал своих товарищей – таких примеров не счесть. И эта духовная победа нашего народа породила массовый героизм, который и предопределил нашу победу в Великой Отечественной войне», – считает насельник лавры иеродиакон Марк (Бирюков).