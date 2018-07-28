Международный крестный ход направляется из Польши в Почаевскую лавру

21:43, 28 июля 2018
Православие
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Международный крестный ход прибыл в Ковель / епархия.укр

Около 750 паломников встречали полтысячи ковельчан во главе с православным духовенством на въезде в город, сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ.

/ епархия.укр

Крестный ход прошел по улицам Ковеля и прибыл к храму Воскресения Словущее.

/ епархия.укр

Прихожане вместе с настоятелем протоиереем храма Михаилом Чупаком вышли навстречу паломникам.

/ епархия.укр

По завершении Всенощной состоялась братская трапеза и расселение паломников на ночь.

/ епархия.укр

Сегодня, 28 июля, Международный крестный ход продолжил свой путь к Почаевской лавре.

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