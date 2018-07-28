Международный крестный ход направляется из Польши в Почаевскую лавру
21:43, 28 июля 2018Православие
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Международный крестный ход прибыл в Ковель / епархия.укр
Международный крестный ход, который направляется из Польши в Почаевскую лавру, 27 июля прибыл в Ковель.
Около 750 паломников встречали полтысячи ковельчан во главе с православным духовенством на въезде в город, сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ.
Крестный ход прошел по улицам Ковеля и прибыл к храму Воскресения Словущее.
Прихожане вместе с настоятелем протоиереем храма Михаилом Чупаком вышли навстречу паломникам.
По завершении Всенощной состоялась братская трапеза и расселение паломников на ночь.
Сегодня, 28 июля, Международный крестный ход продолжил свой путь к Почаевской лавре.
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