Международный крестный ход направляется из Польши в Почаевскую лавру

Международный крестный ход, который направляется из Польши в Почаевскую лавру, 27 июля прибыл в Ковель.

Около 750 паломников встречали полтысячи ковельчан во главе с православным духовенством на въезде в город, сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Крестный ход прошел по улицам Ковеля и прибыл к храму Воскресения Словущее.

Прихожане вместе с настоятелем протоиереем храма Михаилом Чупаком вышли навстречу паломникам.

По завершении Всенощной состоялась братская трапеза и расселение паломников на ночь.

Сегодня, 28 июля, Международный крестный ход продолжил свой путь к Почаевской лавре.