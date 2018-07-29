Грузинский художник-аниматор воссоздал сцену убийства святого Илии (Чавчавадзе)

Популярный грузинский аниматор, художник и графический дизайнер Георгий Гаглошвили, более известный как Gaglo, cнял анимационный фильм, воссоздающий сцену убийства выдающегося грузинского поэта, общественного деятеля и борца за национальную независимость Ильи Чавчавадзе, причисленного ГПЦ к лику святых в 1987 году под именем Ильи Праведного.

«Не стреляйте, я Илья». – «Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять» — этим широко известным диалогом между писателем и его убийцей, Гаглошвили подписал свою работу.

В анимации использована песня «Чемо карго квекана» («Моя хорошая страна») на слова одноименного стихотворения Ильи Чавчавадзе. Видео, как и предыдущие работы Гаглошвили, получило много положительных отзывов пользователей фейсбука, сообщает newsgeorgia.ge.

13 августа 1907 года Илья Чавчавадзе с супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске. Возле села Цицамури их поджидала вооруженная банда Гиглы Бербичашвили.

Впоследствии в Грузии провели многочисленные исследования криминалистов, историков и врачей. Выяснилось, что в Илью Чавчавадзе выстрелили не спереди, как это было сказано в акте вскрытия, а в спину. Это указывает на то, что стрелявший не был участником банды Бербичашвили, так как все они располагались лицом к лицу с жертвой. Предполагается, что выстрел произвели из второй засады, о которой не знали даже сами бандиты. Убийство Ильи Чавчавадзе у села Цицамури до сих пор считается нераскрытым. Вместе с тем, среди историков широко распространена версия о том, что за убийством выдающего общественного деятеля стояли большевики.

Георгий Гаглошвили и раньше создавал анимации, в которых показаны сцены смерти легендарных личностей Грузии, в том числе самоубийство поэта Галактиона Табидзе, который предпочёл гибель неизбежному доносительству.