Более 1200 верующих Запорожской епархии УПЦ приняли участие в крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси
17:49, 28 июля 2018Православие
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Более 1200 верующих Запорожской епархии УПЦ приняли участие в крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси / hramzp.ua
Вчера в Киеве прошли торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, в которых приняли участие около 250 тысяч верующих из разных регионов Украины, а также других стран.
В торжественном молебне на Владимирской горке и Большом крестном ходе УПЦ приняли участие более 1200 верующих Запорожской епархии УПЦ, сообщается на сайте епархии.
Предстоятель УПЦ и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука / hramzp.ua
Более 1200 верующих Запорожской епархии УПЦ приняли участие в крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси / hramzp.ua
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