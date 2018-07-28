Патриарх Кирилл встретился с делегациями Поместных Православных Церквей, прибывшими на 1030-летие Крещения Руси

Вчера в московском Даниловом монастыре состоялась встреча Патриарха Кирилла с делегациями Поместных Православных Церквей, которые собрались для участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси.

На встрече Патриарх Кирилл особо отметил духовный и исторический смысл Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром, а также значение Киева как матери городов русских и места рождения Русского Православия, сообщает сайт patriarchia.ru.

Во встрече участвовали: от Антиохийской Православной Церкви — представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон; от Иерусалимской Православной Церкви — митрополит Назаретский Кириак, представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис), священник Иоанн Шама; от Грузинской Православной Церкви — епископ Никорцминдский Вахтанг; от Сербской Православной Церкви — епископ Бачский Ириней, епископ Ремезиянский Стефан, диакон Мирослав Николич, диакон Иван Васильевич; от Кипрской Православной Церкви — митрополит Пафский Георгий, архимандрит Стилиан (Стелеу); от Польской Православной Церкви — архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий, иеромонах Спиридон (Кузяк); от Православной Церкви Чешских земель и Словакии — представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский), помощник представителя иеромонах Александр (Галушка).

«Русская Православная Церковь никогда не откажется от своей Днепровской крещальной купели, от традиции, идущей от святого равноапостольного князя Владимира и других благоверных киевских князей, богомудрых митрополитов Киевских, преподобных отцов Киево-Печерской лавры и других великих русских подвижников», - сказал Патриарх Кирилл представителям Поместных Церквей.

Говоря о положении Православия в Украине, Патриарх подчеркнул: «Ныне силы, чуждые Православию, предпринимают целенаправленные усилия к разрушению единства Русской Православной Церкви. Сильнейшее давление оказывается ныне на каноническую Украинскую Православную Церковь: на ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на ее епископат, духовенство и верующий народ. Идет повсеместная дискриминация Украинской Православной Церкви».

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II рассказал о важности трех великих личностей в истории.

«Александр Македонский был небольшого роста, но очень сильным человеком, он изменил историю мира. Я часто читаю о его жизни, о том, что он сделал, и всегда чувствую волнение, когда читаю о том, как он планировал строительство Александрии — любимого города, где я живу. Этот полководец был исполнен жизни и оптимизма, его след в истории ощущается до сих пор. Второй великий муж — это Константин Великий. У него было очень много дарований. Этот человек также изменил историю, благодаря чему получил в истории имя Великого. И третий человек — это князь Владимир», - сказал Патриарх Феодор ІІ.

Как Константин Великий гордился Константинополем - городом, который он построил, так и Владимир гордился делом рук своих, сказал архиерей. Кроме того, Патриарх Феодор ІІ особо отметил вклад святой книги Ольги в историю мирового Православия.

Предстоятель Антиохийской Православной Церкви также передал слова благодарности Патриарху Кириллу от Патриарха Коптского Тавадроса, подчеркнув, что Русская Церковь не забывает братьев христиан на Ближнем Востоке.

«Мы большая христианская семья. Замечательно, когда мы живем, помогая друг другу», - сказал Патриарх Феодор на встрече представителей Поместных Церквей.