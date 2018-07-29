Представители УПЦ посетили украинских военнопленных в луганском СИЗО

Представители Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам 22 июля посетили украинских военнопленных, военнослужащих Вооруженных Сил Украины: Романа Фурсова, Якова Веремейчика и Юрия Евтушка, которые находятся в СИЗО на территории Луганска.

Возможность посетить украинских военнопленных в Луганске Украинская Православная Церковь искала уже давно, и когда получила информацию, что такая возможность появилась, на сборы было всего полтора дня. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«У нас, наконец, появилась возможность впервые, как оказалось, с украинской стороны, посетить украинских военнопленных, которые находятся в Луганске, — рассказал глава отдела протоиерей Владислав Диханов. — Хотя разговор был недолгим, но удалось достаточно полно пообщаться с украинскими военными, которые находятся пока в плену, почувствовать их настроение, поддержать, передать письма и приветы от родных и близких, также удалось этим трем военнослужащим передать большие пакеты с продуктовыми наборами, которые были закуплены на месте».

Благословение на эту поездку представители Украинской Православной Церкви получили от Предстоятеля.

«Поскольку было собрание экстренное, нам пришлось большую часть вопросов, в том числе получение благословения на поездку, согласовывать в телефонном режиме. Единственное, что мы не успели до выезда, — дозвониться Блаженнейшему Владыке Онуфрию. И когда мы были уже в 100 километрах от Киева, Блаженнейший Владыка позвонил отцу Владиславу, дал напутствие и благословение, просил передать теплые слова приветствия всем заключенным, всем тем людям, которые способствуют процессу обмена с обеих сторон. Сказал, что «…Церковь всеми силами пытается способствовать процессу обмена, но, в первую очередь, мы выполняем свою духовную миссию опекой, молитвой и помощью, служением делами милосердия своим ближним»», — отметил Алексей Ковальчук, координатор гуманитарных программ отдела.

Он рассказал, как прошла встреча.

«По реакции заключенных было видно, что они не ожидали нашего визита, видно было, что их не предупреждали, что, скорее всего, они были буквально поставлены перед фактом, что мы уже приехали. Начиналось общения под телекамерами, но потом мы попросили, чтобы нам дали возможность пообщаться без камер и микрофонов, чисто по-человечески, как говорится, поговорить. И нам была предоставлена ​​эта возможность. Ребята военнопленные уже чувствовали себя более спокойно, раскованно: мы поговорили о семье, о перспективах на будущее, планах. Попытались узнать, есть ли какие-то проблемы, и чем мы можем помочь. В общем беседа-знакомство успешно состоялась. Думаю, что теплая весточка с Родины даст свой результат, свой толчок хорошей направленности».

Протоиерей Владислав подчеркнул, что это событие произошло накануне празднования 1030-летия Киевской Руси, «в знаменательный особый день для всей нашей страны, всего украинского народа».

«В духовном смысле мы должны понимать, что духовная составляющая всегда влияла и будет влиять на жизнь как отдельно взятого человека, так и жизнь целого народа. Примеры истории тому подтверждение: когда человек удаляется от Бога, то он входит в конфликт, в первую очередь, с собой, в конфликт с обществом, и если это случалось с целыми народами, тогда очень часто происходили катаклизмы, войны. Нынешние события являются поводом еще раз воскресить в сознании людей необходимость жить по божественному закону. Чем больше мы будем придерживаться этот закон, тем меньше будет конфликтов между людьми, меньше будет тюрем, меньше слез будет литься из глаз матерей, жен и детей», — подчеркнул он.

Священник поблагодарил всех людей, которые поспособствовали этому процесс и выразил надежду, что «этот жест доброй воли станет и хорошим знаком, и вскоре будет осуществлен обмен военнопленными».

По благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, и согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви с 2015 года осуществляется гуманитарная программа «Миссия» Милосердие и Примирение»». И если в 2015, в 2016, до начала 2017 основными задачами было решение вопросов в оказании гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов, медикаментов, в виде гигиенических наборов, то с кон. 2016 / нач. 2017 стали реализовываться миротворческие планы, касающиеся посещения военнопленных, содействие процессу обмена.

В течение всего 2017 года представители УПЦ принимали участие в посещении военнопленных с обеих сторон конфликта, передачах гуманитарных наборов (продуктовой помощи) и, конечно, в оказании духовной поддержки. Последняя поездка стала продолжением Миссии, которая началась еще в 2015 году.