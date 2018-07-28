Украинская Православная Церковь торжественно отметила 1030-летию Крещения Руси

Сегодня, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, и по случаю 1030-летия Крещения Руси, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением молились тысячи прихожан и паломников, приехавших в Киев на юбилейный праздник из всех регионов Украины и из других государств. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За Божественной литургией архиереи, духовенство и верующие во главе с Предстоятелем коленопреклонно вознесли сугубую молитву о мире в Украине.

После запричастного стиха управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал Обращение епископата Украинской Православной Церкви ко клиру, монашествующим и мирянам по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси.

В обращении подчеркнуто значение для украинского народа Крещения Руси святым князем Владимиром, дана оценка вызовам, которые встают перед Церковью в наше время, высказаны соболезнования и поддержка чадам УПЦ, которые страдают от боевых действий, а также обозначены основные задачи, стоящие перед Церковью, и главное из них – “несение Слова Божия людям, которые даже будучи крещенными, не живут жизнью во Христе”.

“Убеждены, что Церковь Христова не должна быть инструментом в руках любого государства или политической идеологии, откуда бы она не происходила, – отмечается в тексте Обращения. – Вместе с тем, это не означает, что Церковь должна быть отстраненной от народа и актуальных проблем, которые переживают реальные люди, общество или государство. Украинская Православная Церковь воспитывает в людях настоящий патриотизм, то есть любовь к Богу, к ближнему своему и Отечеству. Только такой патриотизм может быть здоровым фундаментом для утверждения государства”.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех верных Украинской Православной Церкви с юбилеем – 1030-летием Крещения Руси и днем памяти святого равноапостольного князя Владимира. “Святой князь Владимир дал нам возможность идти дорогой Христа, – подчеркнул Архипастырь. – Мы должны, как чада святого князя Владимира, оберегать себя от греха – как бы это не было трудно – и идти ко Христу”.

Накануне Предстоятель возглавил торжественное всенощное бдение также на соборной площади в Лавре. А молитва паломников в святой обители продолжала звучать всю ночь. В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры непрерывно совершались молебны и акафисты перед восемью святынями, которые возглавляли Большой Крестный ход.

Напомним, вчера, по случаю 1030-летия Крещения Руси и дня памяти святого великого князя Владимира на Владимирской горке в Киеве Предстоятель УПЦ возглавил многолюдный молебен и Большой Крестный ход, в котором приняли участие делегации 12 Поместных Православных Церквей и около 250 тысяч верующих.