Митрополит Онуфрий в день 1030-летия Крещения Руси пожелал украинцам жить в мире

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в день 1030-летия Крещения Руси пожелал украинцам идти дорогой Христа, как шел ней святой князь Владимир.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом Предстоятель сказал после праздничной Божественной литургии в Киево-Печерской лавре.

"Поздравляю с юбилеем 1030-летия Крещения нашей земли, нашего народа. Святой князь Владимир, который сначала сам приобщился к Божьей благодати, почувствовав красоту, силу и величие... и он сам крестил весь русский народ. Святой князь Владимир научил нас идти дорогой ко Христу, к Богу, научил нас жить благочестиво на земле и наслаждаться Дарами благодати Святого Духа. Он научил нас служить Богу, а не греху. Поэтому мы и поныне, как чада святого князя Владимира, оберегаемся от греха, каким бы он не был привлекательным.

Мы должны уклоняться от него, и идти ко Христу какой бы не была тяжелой дорога, мы должны идти ко Христу, потому что так сделал наш Креститель и Просветитель святой князь Владимир. И он сегодня молится о нас, чтобы Господь благословил нашу землю, благословил наш народ, благословил нашу власть, и Господь научил нас жить в мире, согласии, любви друг к другу. Это дорога, которая ведет человека к вечному спасению на небе во Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава!", - сказал Митрополит Онуфрий.