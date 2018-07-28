В крестном ходе УПЦ КП приняли участие 65 тысяч человек и 2,5 тысяч правоохранителей
14:47, 28 июля 2018Православие
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В крестном ходе УПЦ КП приняли участие 65 тысяч человек / facebook.com/victoria.navrotskaya
По состоянию на час дня в Крестном ходе УПЦ КП приняли участие 65 тысяч человек и 2,5 тысяч правоохранителей
Об этом в Facebook написала заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.
По ее словам, правоохранители продолжают нести службу по охране общественного порядка во время мероприятия. К работе привлечены около 2500 полицейских и гвардейцев.
«По состоянию на 13:00 в Ходе участвует около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая», - написала она со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.
Шествие началось от Владимирского собора, колонну сопровождали правоохранители.
Шествие возглавили глава УПЦ (КП) Филарет и президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной.
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