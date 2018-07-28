По состоянию на час дня в Крестном ходе УПЦ КП приняли участие 65 тысяч человек и 2,5 тысяч правоохранителей

Об этом в Facebook написала заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.

По ее словам, правоохранители продолжают нести службу по охране общественного порядка во время мероприятия. К работе привлечены около 2500 полицейских и гвардейцев.

«По состоянию на 13:00 в Ходе участвует около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая», - написала она со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Шествие началось от Владимирского собора, колонну сопровождали правоохранители.

Шествие возглавили глава УПЦ (КП) Филарет и президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной.