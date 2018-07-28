«Чин об умерших некрещеными младенцах»: о чем и как молиться?

Русская Православная Церковь утвердила порядок молитв, которые могут быть совершены по просьбе верующих, если ребенок родился мертвым или умер, не дожив до крещения. «Последование об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения» было утверждено на заседании Священного Синода в Екатеринбурге. На вопросы, связанные с появлением нового церковного чина, ответил заместитель управляющего делами Московской Патриархии, член Синодальной библейско-богословской комиссии архимандрит Савва (Тутунов).

— Правильно ли говорить, что Церковь «разрешила отпевать» некрещеных младенцев? О чем в действительности говорится в чине последования, в чем его смысл?

— Нет, неправильно говорить, что Церковь «разрешила отпевать» некрещенных младенцев. Отпевание — это особое последование, которое содержит тексты, говорящие об усопшем члене Церкви. В текстах отпевания, в частности, содержится молитва к Богу с просьбой принять усопшего в Свое Царство, в том числе потому, что он являлся членом Церкви. Ведь мы знаем слова Спасителя: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».

В последовании, принятом на заседании Священного Синода 14 июля, речь идет, в первую очередь, об утешении родителей умершего младенца. Кроме того, в последовании содержится несколько просьб к Богу относительно посмертной участи умершего младенца.

Это ектенийное (включенное в состав ектении — просительной молитвы. — прим. ред.) прошение: «О еже неосужденно и милостивно прияти Господу усопшаго младенца и даровати ему (ей) жизнь будущаго века, Господу помолимся»; фраза из молитвы по ектении: «А иже от них рожденнаго младенца и не приемшаго Святаго Крещения благости Твоея сподоби»; и упоминание в отпусте: «Христос <…> не приемшаго Святаго Крещения усопшаго младенца благостию Своею в недрех Авраама учинит».

По этому поводу уже возникли трактовки, что, будто бы, речь идет о вхождении в Царство Божие, что противоречит процитированным ранее словам Спасителя. Между тем, в приведенных цитатах из последования говорится о том, что мы просим о некоей благой участи для умершего младенца, не предвосхищая то, какой она может быть.

В частности, если помните, выражение «лоно Авраама» для описания благой посмертной участи употреблено Спасителем в причте о богаче и Лазаре, произнесенной, конечно же, еще до Крестной смерти и Воскресения, то есть до того, как двери Рая были открыты Спасителем.

Другими словами, в последовании подчеркивается, что мы не знаем, какую участь уготовал Бог тем младенцам, которые умерли без Крещения, но просим, чтобы эта участь была благой.

Когда эта тема обсуждалась несколько лет назад в Межсоборном Присутствии, в заключении соответствующей комиссии подчеркивалось, что: «Если для отпевания младенцев, отошедших в мир иной уже крещеными, существует особое чинопоследование, то прочих почивших младенцев, в том числе скончавшихся во чреве матери, в Церкви не отпевают и не поминают за Божественной литургией.

Однако то, что некрещеные младенцы не совершали личных грехов и не имели возможности сделать какой-либо нравственный выбор, отличает их от прочих усопших некрещеных людей».

— Можно ли совершать последование в связи со смертью лишь только новорожденных (до какого возраста?), или всех детей до 7 лет? Есть ли смысл совершать его в случае выкидыша?

— По своему названию и намерению последование относится к тем младенцам, которые умерли во чреве или вскоре после рождения.

— Как теперь действовать родителям, если у них случилось такие горе? Умершего младенца или мертворожденного можно будет принести в храм для совершения последования, священника можно будет позвать на кладбище?

— В отличие от отпевания в данном последовании не прописаны принесение гроба в храм или какие-либо иные подобные действия. Ведь принесение гроба в храм — это, в каком-то роде, последнее посещение храма усопшим прихожанином, то есть крещеным человеком. Гроб в храме ставят так, чтобы умерший был обращен лицом к открытым Царским вратам, что символизирует устремление в Царство Божие.

Принесение в храм гроба с некрещеным человеком, в том числе младенцем, будет не вполне соответствовать этой духовной символике.

Полагаю, что последование могло бы совершаться в храме без принесения гроба в присутствии родителей и иных родственников, либо на кладбище при погребении.

— Кто может просить о совершении такого последования — только родители, другие родственники, кто угодно?

— В первую очередь родители. Но в последовании говорится и об утешении скорбящих сродников. Поэтому обращаться может всякий, нуждающийся в утешении в связи с кончиной младенца.

— Можно ли его совершать, если ребенок был причислен к другой религии, или прошел обряд там, где действенность крещения не признается (в Украине)?

— Еще раз обратите внимание на то, что значительная часть последования посвящена утешению родителей и сродников. Если таковые допустили причисление младенца к другой религии, то почему они желают утешения от Православной Церкви? Это какая-то духовная всеядность.

Тут, скорее, следует начать с покаяния и обращения к Православной Церкви. Впрочем, если ситуация обусловлена тем, что родители относятся к разным религиям или конфессиям, она могла бы разрешаться решением архиерея.

Ситуация же в Украине носит особый характер и требует авторитетного разъяснения Священноначалия Украинской Православной Церкви.

— Можно ли за умерших некрещеными младенцев ставить свечки за упокой, если можно — зависит ли такая возможность от того, совершался ли этот чин, или нет? Можно ли писать их имена в записках?

— Свеча — это, во-первых, форма жертвы, и, во-вторых, внешнее выражение нашей молитвы. И жертвовать (в храм или нищим) ради усопшего, и молиться о его благой посмертной участи можно и нужно. А вот так называемые записки — это просьба совершить поминовение членов Церкви на проскомидии, то есть в связи с совершением таинства Церкви — Евхаристии. Здесь поминаются только крещеные люди.

— Можно ли обратиться в храм за совершением последования в отношении младенцев, умерших много лет назад?

— Почему бы и нет? Если родители или другие родственники до сих пор нуждаются в молитвенном утешении.

— Можно ли совершать это чин в отношении младенцев, погибших из-за абортов?

— Младенцы, убитые посредством аборта, не отличаются от других «усопших младенцев, не приемших благодати святаго Крещения».

Но не дай Бог кому-либо воспринять принятое Священным Синодом последование в том духе, что, дескать, «сделаю аборт, все равно Церковь помолится».

Тягчайший грех аборта требует, в первую очередь, покаяния со стороны родителей, решившихся на убийство младенца. Не уверен, что здесь будет вполне уместно именно данное последование, значительная часть молитвословий которого направлена на утешение родителей, потерявших младенца по тем или иным не зависящим от них причинам. Здесь, скорее, требуется покаянный чин. Быть может с присовокуплением тех прошений о младенце, о которых я упомянул ранее.

По материалам сайта "Милосердие.ru".