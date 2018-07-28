Состоялась прямая трансляция праздничной литургии в День 1030-летия Крещения Руси

В эфире телеканала "Интер" состоялась прямая трансляция Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в День 1030-летия Крещения Руси.

10 миллионов телезрителей посмотрели специальный эфир «Интера» ко Дню Крещения Руси.

Литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев УПЦ и представителей Поместных Православных Церквей.

За богослужением молились тысячи православных верующих, которые приехали в Киев на праздничные мероприятия из разных уголков Украины.