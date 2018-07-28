Состоялась прямая трансляция праздничной литургии в День 1030-летия Крещения Руси
12:56, 28 июля 2018Православие
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На "Интере" состоялась прямая трансляция литургии в День 1030-летия Крещения Руси / Скрин, Интер
В эфире телеканала "Интер" состоялась прямая трансляция Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в День 1030-летия Крещения Руси.
10 миллионов телезрителей посмотрели специальный эфир «Интера» ко Дню Крещения Руси.
Литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев УПЦ и представителей Поместных Православных Церквей.
За богослужением молились тысячи православных верующих, которые приехали в Киев на праздничные мероприятия из разных уголков Украины.
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