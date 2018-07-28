Патриарх Кирилл надеется, что еще помолится вместе с украинскими верующими

Патриарх Кирилл выразил сожаление, что пока не может приехать в Киев, однако он надеется, что еще помолится вместе с верующими Украины.

«Единственное, о чем я сегодня сожалею, это о том, что я не могу приезжать по известным причинам в Киев и совершать богослужения в Киево-Печерской лавре», - сказал Патриарх Кирилл в интервью «Интер».

При этом Патриарх выразил надежду, что «эти времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться».

По словам Предстоятеля Русской Церкви, сегодня в Украине, и не только там, «оплотом канонического православия» остается Киево-Печерская лавра.

"Я, начиная с 2009 года до 2013 года, посещал Киев каждый год. И каждый год я служил в Киево-Печерской лавре. Перед моим взором стоит эта замечательная картина, как православный народ встречал патриарха во вратах Лавры, как сопровождала меня многочисленная толпа верующих людей", - сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что для него всегда было важно лично помолиться с верующими Украины в дни празднования Крещения Руси.

«Я, во-первых, чувствовал свою сопричастность к этой великой тысячелетней истории. Я понимал, на каком месте мы совершаем Литургию - на том самом, где воссияла вера православная для всей Руси, в Киеве - матери городов русских, в Киево-Печерской лавре на берегу Днепра. И, конечно, молитва с епископатом Украинской Церкви, молитва с большим количеством монашествующих, духовенства, при огромном количестве людей - это очень сильный и глубокий духовный опыт», - сказал Патриарх Кирилл.

Традиция празднования дня Крещения Руси в Киеве была заложена в 2008 году приснопамятным патриархом Алексием II. С тех пор ежегодно 28 июля основные торжества проходили в Киеве. В последний раз патриарх Кирилл посещал столицу Украины в июле 2013 года.