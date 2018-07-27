В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих из разных уголков Украины молились накануне дня памяти князя Владимира

Сегодня, 27 июля, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира и по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение на соборной площади Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением молилось большое количество паломников, приехавших в Киев на юбилейный праздник из всех регионов Украины и из других государств. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На вечернее богослужение 250 тысяч верующих пришли вместе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием Крестным ходом от Владимирской горки, где был совершен торжественный молебен.

Крестный ход возглавляли 8 святынь: чудотворные иконы и мощи великих святых, которые тесно связаны с историей христианства на нашей земле. Святыни будут доступны для поклонения верующим в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры круглосуточно.

Завтра торжественная Божественная литургия начнется в 8:30. Богослужение возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви.