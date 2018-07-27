В Киеве представители 12 Православных Поместных Церквей прошли крестным ходом в честь 1030-летия Крещения Руси

Представители Православных Поместных Церквей из разных стран прибыли в Украину для участия в торжествах Украинской Православной Церкви по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщает "УНИАН-Религии", архиереи из 12 православных стран приняли участие в молебне на Владимирской горке, которое возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий, и вместе с 250 тысячами украинцев прошли Крестным ходом к Киево-Печерской лавре.

В торжествах в честь юбилея Крещения Руси приняли участие митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат), митрополит Иринупольський Димитрий (Александрийский Патриархат), архиепископ Иорданский Феофилакт (Иерусалимский Патриархат), митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Грузинская Православная Церковь), епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь), управляющий украинским викариатством в Румынии, протоиерей Иоанн Пицур, (Румынская Православная Церковь), митрополит Старозагорский Киприан (Болгарская Православная Церковь), епископ Арсинойский Нектарий (Кипрская Православная Церковь), митрополит Ельбасанский Антоний (Албанская Православная Церковь), епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь), архиепископ Михайловский Георгий (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), представитель митрополита Американского Тихона при Московском Патриархате, протоиерей Даниил Андриюк (Православная Церковь в Америке).

После Большого крестного хода иностранные гости вместе с верующими УПЦ также молились на вечернем богослужении в Киево-Печерской лавре.