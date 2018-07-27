В Киеве, вопреки препятствиям, Крестным ходом прошли 250 тысяч верующих УПЦ (фото)

В Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси, который был совершен от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, приняли участие около 250 тысяч православных со всех уголков Украины.

Об этом сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ.

«Был совершен Крестный ход, в котором по нашим подсчетам приняли участие не менее 250 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году. Даже визуально это было ощутимо, ведь широкие улицы Киева в этот день нам казались очень узкими. Очень важно, что каждый из нас шел от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры и все чувствовали сугубую сердечную молитву», - подчеркнул митрополит Антоний.

В то же время управляющий делами УПЦ заявил о препятствиях для верующих, которые желали попасть в Киев на Крестный ход.

«Было очень много препятствий, чтобы люди не могли приехать и помолиться. К сожалению, должны констатировать, что такие преграды были и раньше, но в этом году это имело системный характер. Представители местных властей очень часто ссылались на представителей специальных государственных служб - если автомобильные предприятия предоставят автобусы, то у перевозчиков могут забрать лицензии. Это имело место почти в каждой области, каждой епархии Украины. Это констатация факта», - подытожил митрополит Антоний.