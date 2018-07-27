Мы должны искоренять злобу и вражду – Митрополит Онуфрий на Владимирской горке

Как потомки святого князя Владимира, мы должны искоренять злобу из своих сердец и любить ближнего.

Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня во время молебна на Владимирской горке в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси, сообщает Центр информации УПЦ.

«Святой князь Владимир крестил Русскую землю, крестил Киев, который был тогда столицей Руси и привел всех людей к Богу. Наши предки потеряли правильные понятия о Боге, они ушли в язычество, но святой князь Владимир отвоевал пути человеческие, сделал их равными – такими, которые ведут нас к благодати Святого Духа», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил, что святой князь Владимир после крещения сам в корне изменился и стал совсем другим.

«От жестокого и свободолюбивого - он стал благородным, милосердным, любящим Бога и ближнего, он стал Красным Солнышком, как говорит о нем летопись», - сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал всех верующих следовать примеру святого князя Владимира.

«Как потомки святого князя Владимира мы должны каждый в своей мере стараться быть подобными ему. Мы должны искоренять из своей души злобу, вражду, должны приучать себя любить Бога, любить ближнего, уважать и терпеть ближнего. Это то, на чем живет не только наша страна, но и все человечество», - сказал Предстоятель УПЦ.

Также во время торжественного молебна на Владимирской горке Митрополит Онуфрий призвал Божие благословение на весь украинской народ.

«Пусть Бог молитвами святого князя Владимира благословит нашу землю, благословит наш народ, нашу власть и всех участников этого праздника», - сказал Предстоятель УПЦ.