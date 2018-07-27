В полиции объяснили, почему в этом году не было металлоискателей при входе на Владимирскую горку

В полиции не считают, что в этом году меры безопасности на Крестном ходе УПЦ по случаю 1030-летия Крещения Руси были меньше, чем в прошлые годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил журналистам на брифинге.

Отвечая на вопрос, почему в этом году не было металлоискателей и металлических заборов по маршруту шествия верующих, он сказал: ”Я не знаю, откуда у вас такое впечатление, что меры безопасности снижены. Они были те же: проводилась поверхностная проверка. Возможно, не применяли большие заборы, но были небольшие ограждения. Поэтому нельзя говорить о снижении уровня проверки и уровня безопасности. Уровень угрозы 4-й год очень большой, как и в прошлом году, так и сегодня”.