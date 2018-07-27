Митрополит Онуфрий возложил цветы и совершил литию на месте гибели людей в феврале 2014 года

В Киеве во время Крестного хода в честь 1030-летия Крещения Руси Предстоятель УПЦ совершил заупокойную литию и возложил цветы на месте гибели соотечественников в феврале 2014 года.

Как сообщает корреспондент «УНИАН-Религии», во время движения крестного хода от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре митрополит Онуфрий сделал небольшую остановку на улице Грушевского, на месте гибели активистов Майдана.

Здесь Митрополит Онуфрий возложил цветы и совершил заупокойную литию, а верующие молились за упокой погибших во время трагических событий февраля 2014 года.

Напомним, что в УПЦ уже сообщили о том, что в этом году во Всеукраинском крестном ходе ко Дню Крещения Руси приняло участие около 250 тысяч верующих.