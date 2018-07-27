В крестном ходе УПЦ по случаю 1030-летия Крещения Руси приняли участие 250 тысяч верующих

Сегодня, 27 июля, накануне праздника Крещения Руси, после завершения молебна на Владимирской горке, Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с епископатом и духовенством Поместных Православных Церквей и Украинской Православной Церкви возглавил крестный ход с чудотворными святынями в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

В молитвенном шествии в этом году приняли участие 250 тысяч православных верующих. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Многолюдное шествие прошло по центральным улицам Киева в Киево-Печерскую лавру, где состоится всенощное бдение. У поклонного креста на улице Грушевского Его Блаженство вместе со всем духовенством и мирянами помолился за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014 года.

Крестный ход сопровождали великие святыни: мощи святого благоверного князя Владимира, священномученика Климента, епископа Римского, великомученика Георгия Победоносца, стопа святого апостола Андрея Первозванного, Зимненская икона Божьей Матери, иконы с частицей мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского, и преподобного Серафима Саровского.

После проведения Крестного хода чудотворные святыни будут доступны для поклонения верующим в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры во время всенощного бдения и всю ночь и следующий день, 28 июля, во время Божественной литургии.

По завершении крестного хода в Киево-Печерской лавре состоялся брифинг, во время которого управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил о количестве участников.

«По нашим подсчетам (в Крестном Ходе — ред.) приняли участие 250 000 человек. Это больше, чем в прошлом году, и визуально это было ощутимо, потому что хотя улицы Киева широкие, не могли всех вместить. Все чувствовали соборную сердечную молитву», - в частности сказал владыка.

Сообщается также, что, несмотря на препятствия, которые масштабно совершались чиновниками и перевозчиками верующим УПЦ, в празднованиях 1030-летнего юбилея Крещения Руси, по официальным подсчетам, участвуют 250 тысяч верующих со всех епархий Украинской Православной Церкви и паломники из-за рубежа.