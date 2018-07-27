В Киеве начался крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси

13:42, 27 июля 2018
Православие
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На Владимирской горке состоялся праздничный молебен / Фото «УНИАН-Религии»

Как сообщает корреспондент «УНИАН-Религии» с места событий, верующие Украинской Православной Церкви двинулись от Владимирской горки, где только что состоялся праздничный молебен, и пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.

Фото «УНИАН-Религии»

Колонну возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший митрополит Онуфрий, за ним следует духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и представители поместных Церквей, а также представители государственной власти, послы православных стран и десятки тысяч верующих.

По предварительным оценкам, в праздничном шествии берут участие не менее 100 тысяч человек.

В крестном ходе по городу проносят многочисленные святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне. Среди них - икона святого апостола Андрея Первозванного, которая прибыла из Греции путем апостола Андрея – по Днепру.

Многие паломники также идут в колонне с иконами Богородицы и святых Православной Церкви.

Безопасность движения колонны обеспечивают правоохранители, которые идут по обе стороны от нее.

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