В Киеве начался крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси

В Киеве начался крестный ход Украинской Православной Церкви в честь 1030-летия Крещения Руси.

Как сообщает корреспондент «УНИАН-Религии» с места событий, верующие Украинской Православной Церкви двинулись от Владимирской горки, где только что состоялся праздничный молебен, и пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.

Колонну возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший митрополит Онуфрий, за ним следует духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и представители поместных Церквей, а также представители государственной власти, послы православных стран и десятки тысяч верующих.

По предварительным оценкам, в праздничном шествии берут участие не менее 100 тысяч человек.

В крестном ходе по городу проносят многочисленные святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне. Среди них - икона святого апостола Андрея Первозванного, которая прибыла из Греции путем апостола Андрея – по Днепру.

Многие паломники также идут в колонне с иконами Богородицы и святых Православной Церкви.

Безопасность движения колонны обеспечивают правоохранители, которые идут по обе стороны от нее.