На Владимирской горке начался молебен в честь 1030-летия Крещения Руси

В эти минуты на Владимирской горке в Киеве начался молебен в честь 1030-летия Крещения Руси.

Молебен возглавляет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает корреспондент «УНИАН-Религии» с места событий.

На молебне присутствуют епископат, духовенство УПЦ, а также представители практически всех Поместных Православных Церквей, представители государственной власти и послы православных стран.

В праздничном молебне принимают участие десятки тысяч верующих со всей Украины. После молебна на Владимирской горке верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.