На Владимирской горке начался молебен в честь 1030-летия Крещения Руси
13:02, 27 июля 2018Православие
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На Владимирской горке начался молебен в честь 1030-летия Крещения Руси / Фото «УНИАН-Религии»
В эти минуты на Владимирской горке в Киеве начался молебен в честь 1030-летия Крещения Руси.
Молебен возглавляет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает корреспондент «УНИАН-Религии» с места событий.
Фото «УНИАН-Религии»
На молебне присутствуют епископат, духовенство УПЦ, а также представители практически всех Поместных Православных Церквей, представители государственной власти и послы православных стран.
Фото «УНИАН-Религии»
В праздничном молебне принимают участие десятки тысяч верующих со всей Украины. После молебна на Владимирской горке верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.
Фото «УНИАН-Религии»
Фото «УНИАН-Религии»
Фото «УНИАН-Религии»
Фото «УНИАН-Религии»
Фото «УНИАН-Религии»
Фото «УНИАН-Религии»
Фото «УНИАН-Религии»
На Владимирской горке начался молебен в честь 1030-летия Крещения Руси / Фото «УНИАН-Религии»
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