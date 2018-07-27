В УПЦ сообщают о перекрытии пути автобусам с верующими, направляющимися на крестный ход в Киев

В Запорожской области неизвестные на некоторое время перекрыли путь 9 автобусов с верующими, которые ехали на Крестный ход в Киев из Запорожья и Мелитополя.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Из Запорожья выехали 8 автобусов с паломниками на Всеукраинский Крестный ход. Их на выезде из Запорожья заблокировали», – рассказал клирик Запорожской епархии отец Геннадий. Также в колонне еще один автобус из Мелитополя.

Священник отметил, что те, кто блокировали проезд, были вооружены. Автобусам перекрыли дорогу частными автомобилями. На месте происшествия присутствовала полиция.

Правящий архиерей епархии митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поручил верующим вызвать на место происшествия полицию и составить коллективное заявление о том, что некая общественная организация препятствует осуществлению религиозного обряда.

Молодые люди, от которых чувствовался запах спиртного, оскорбляли и провоцировали верующих и священнослужителей. Паломники в ответ продолжали совершать молитву: «С нами Бог! Есть и будет!», сообщили в УПЦ.

По состоянию на 00.35, дорогу разблокировали, автобусы поехали дальше.

Позже в Информационно-просветительскому отделу УПЦ сообщили о том, что представители Службы безопасности Украины заблокировали проезд пяти автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ во время технической остановки на набережной магистрали в Запорожье.

Священник Александр Микитенко, клирик Запорожской епархии, Каменко-Днепровского благочиния села Благовещенка рассказал, что во время остановки к ним подъехали четыре легковых автомобиля представительского класса.

«Из автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им покорился и все вышли из автобусов, и дали возможность их осмотреть взрывотехникам, которые якобы должны подъехать».

Священник отметил, что в течение более полутора часа к ним так никто и не приехал.

«Сотрудники СБУ составили половину протокола, опрашивая меня, а когда начали снимать на видеокамеру, куда-то отошли. Сейчас стоят подальше от нас, опасаясь камер телефона. А мы стоим на обочине и ждем дальнейших указаний от Службы безопасности Украины», - сказал он.

По состоянию на 2.40 представитель СБУ закончил составлять протокол, а верующие написали встречный протокол.

В три часа ночи верующие продолжили свой путь к столице, сообщили в УПЦ.