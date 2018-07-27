В дни памяти Серафима Саровского в Дивеево организуют палаточный городок для четырех тысяч паломников

В дни, когда будет отмечаться 115-летие канонизации преподобного Серафима Саровского, 31 июля и 1 августа, в Дивееве (Россия) будет работать палаточный городок на четыре тысячи человек.

Как сообщает сайт журнала "Фома", в палаточном городке будет развернуто восемь полевых кухонь, установлено 65 палаток для проживания, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора.

В палаточном городке также будут работать розетки для зарядки сотовых телефонов, организован подвоз людей к местам проведения мероприятий. Безопасность участников празднований будут контролировать представители войск национальной гвардии и полиции.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, дни памяти святых Серафима Саровского и Макария Желтоводского «имеют огромное значение» для всего региона, так как несут в себе «большой созидательный, объединяющий потенциал, способствуют укреплению православных традиций, духовных ценностей общества».