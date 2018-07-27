Предстоятель УПЦ выразил соболезнования пострадавшему от масштабных пожаров народу Греции

Вчера, 26 июля, Предстоятель Украинской Православной Церкви направил Предстоятелю Элладской Православной Церкви Архиепископу Иерониму II письмо, в котором выразил свои соболезнования пострадавшему от масштабных пожаров народу Греции и заверил в своих пылких к Богу молитвах за пострадавших, их близких и семьи.

В тот же день в помещении Посольства Греческой Республики в Украине протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ отслужил панихиду по жертвам масштабных пожаров, которые на днях забрали в Греции почти сотню человеческих жизней, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По окончании молитвы протоиерей Николай Данилевич передал послу Греческой Республики в Украине Георгиосу Пукамиссассу, который присутствовал на панихиде, соболезнования главы Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.

От пламени пожаров, которые охватили на этой неделе Грецию, по последним сообщениям Sputnik Греция, пострадало около 200 человек, погибло 83 человека. Сотни домов и автомобилей были уничтожены огнем. В регионе Аттика, на юге Греции, объявлено чрезвычайное положение.