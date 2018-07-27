Тысячи паломников прибывают в столицу на Крестный ход УПЦ

Через несколько часов на Владимирской горке начнутся торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси. Тысячи паломников уже прибыли в столицу, значительная часть верующих еще доезжает.

Ожидается, что в этом году участие в праздничном молебне и Большом Крестном ходе примет более 100 тысяч верующих Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Несмотря на все преграды, которые ставили православным канонической Церкви в Украине на их пути, все верующие, которые выехали этой ночью на Крестный ход в Киев, благополучно добрались до столицы или же находятся на подъезде, сообщают в УПЦ.

Протоиерей Виктор Земляной, клирик Ровенской епархии, в частности отметил, что попытки заблокировать верующим доезд на торжества Крещения Руси, вызвали обратный эффект.

«Из-за этого сопротивления людей поехало больше, чем планировалось», - в частности сказал священник.

Напомним, сегодня в 13.00 на Владимирской горке Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении иерархов и духовенства двенадцати Поместных Православных Церквей и священнослужителей из всех епархий Украинской Православной Церкви совершит молебен. После богослужения состоится Большой Крестный ход с восемью святынями Киево-Печерской лавры.

Проход на Владимирскую горку будет открыт в 11.00.