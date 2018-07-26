В Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси

В Трапезный храм Киево-Печерской лавры 26 июля прибыли восемь святынь, которые примут участие в торжествах 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал о связи святынь с равноапостольным князем Владимиром – крестителем Руси, сообщает Центр информации УПЦ.

«Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры возглавят святыни, иконы и мощи, связанные с юбилейной датой. Здесь есть икона и мощи святого равноапостольного князя Владимира – нашего крестителя. Здесь есть мощи и стопа святого апостола Андрея Первозванного, который, согласно нашему Преданию, бывал на киевских холмах. Здесь есть глава святого священномученика Климента Римского, которая приехала с князем Владимиром из Херсонеса, когда он принял крещение», - рассказал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил о связи украинского монашества с Афоном, откуда также прибыла святыня.

«Есть еще здесь святыня нашей общей истории с Афоном – мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Эти мощи находятся на Афоне. Между Афоном и Киевом всегда были прямые взаимоотношения. Святой преподобный Антоний Киево-Печерский, который принял монашеский постриг на Святой Горе и принес сюда традицию монашества, традицию монашеского подвига, знает любовь украинцев к Афону», - сказал митрополит Антоний.

Также он напомнил, что почитаемый во всем православном мире преподобный Серафим Саровский чудотворец также связан с Украиной.

«Здесь есть икона с мощами преподобного Серафима Саровского, и это неслучайно, потому что перед тем, как принять подвиг монаха, святой преподобный Серафим Саровский пришел в Киев и принял благословение от братии Киево-Печерской лавры», - отметил владыка.

Митрополит Антоний рассказал об иконе святого равноапостольного князя Владимира.

«Здесь еще и Зимненская икона Божьей Матери. Также она связана с жизнью святого равноапостольного князя Владимира, потому Зимненская икона – его келейна», - сказал митрополит.

По случаю 1030-летия Крещения Руси в Киев прибыли восемь святынь: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы «Зимненская»; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Управляющий делами УПЦ отметил, что эти святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.

«Эти святыни будут идти первыми на нашем Крестном ходе, они возглавят его. Когда мы придем к Киево-Печерской лавры, начнется всенощное бдение, а иконы и святыни будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться круглосуточно. Для верующих будет возможность и ночью, и днем прийти и помолиться. Будут совершаться постоянно богослужения – акафисты и молебны», - подытожил управляющий делами УПЦ.