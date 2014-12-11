Депутат Парламента Германии о захвате храмов УПЦ: Как могут это делать люди с Крестом в руках?!

В Киево-Печерской Лавре 9 декабря состоялась встреча представителей немецкого Бундестага с председателем Синодального информационного отдела УПЦ епископом Ирпенским Климентом.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, немецкие депутаты интересовались мисией УПЦ в украинском обществе.

Епископ Климент рассказал о современном состоянии государственно-церковных и межцерковных процессов в Украине. Он подчеркнул, что в современных социально-политических условиях Украинская Православная Церковь, как самая большая религиозная община, живет проблемами своего общества и страдает со своими соотечественниками.

Председатель Информационного отдела подчеркнул, что "разжигание межконфессиональной вражды, спровоцированное схизматичними религиозными течениями и представителями радикал-националистических партий, является серьезным вызовом для перспективы европейской интеграции Украины". Он призвал европейских политиков способствовать деятельности международных мониторинговых миссий, фиксирующих состояние религиозной свободы.

Епископ Климент ответил на вопросы, касающиеся поиска путей единения украинского Православия. Он подчеркнул, что УПЦ всегда призывала все религиозные организации, не имеющие единства не только с ней но и со Вселенским Православием, к скорейшему восстановлению этого единства.

"Неприемлемой является стратегия политического давления на УПЦ с целью ее присоединения к так называемому Киевскому патриархату. Ведь следствием этого будет неизбежная потеря легитимности крупнейшей Православной Церкви Украины в глазах мирового православного сообщества и самоизоляция украинского Православия. Такая перспектива не соответствует процессам активной консолидации, происходящей на европейском континенте", - цитирует епископа Климента официальный сайт УПЦ.

В свою очередь, представители Бундестага подчеркнули, что для Германии важной сферой международного сотрудничества является содействие диалогу между различными церковными общинами. Это обусловлено тем, что крупнейшие немецкие партии стремятся к объединению Европы именно на консервативных началах. Немецкие политики подчеркнули конструктивность стремления УПЦ способствовать единению украинского общества и в дальнейшем оставаться важной консолидирующей силой.

Зная о неединичных случаях силовых действий и притеснений в отношении верующих УПЦ со сторони схизматических течений, господин Петер Гайвайлер сказал: «Как могут это делать люди с Крестом в руках?!»