В Новодевичьем монастыре отметили 20-летие обретения мощей священномученика Илариона (Троицкого)

15:27, 26 июля 2018
Православие
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В Новодевичьем монастыре отметили 20-летие обретения мощей священномученика Илариона / monasterium.ru

В Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга 24 июля торжественно отпраздновали 20-летие обретения честных мощей священномученика Илариона, архиепископа Верейского.

В монастыре хранятся частица мощей святого и облачение, в котором был погребен священномученик Иларион, сообщает "Монастырский вестник".

/ monasterium.ru

Божественную литургию в обители в этот праздничный день возглавил протоиерей Андрей Дьяконов, настоятель Благовещенского храма на Васильевском острове.

По окончании литургии состоялся торжественный крестный ход на место обретения мощей священномученика Илариона.

/ monasterium.ru

Священномученик Иларион был настоятелем Сретенского монастыря в 20-е годы прошлого века. И, хотя период его служения в обители был небольшим, он почитается как покровителя монастыря.

/ monasterium.ru

С момента захоронения могила священномученика Илариона была местом паломничества и молитвы. В 1998 году при стечении огромного числа духовенства, монашествующих и паломников были обретены мощи угодника Божия и проповедника Христова Евангелия в годы гонений на Православную Церковь.

Позже мощи святителя были перенесены в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Москвы, где они молитвенно почитаются и по сей день.

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