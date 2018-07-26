В Новодевичьем монастыре отметили 20-летие обретения мощей священномученика Илариона (Троицкого)

В Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга 24 июля торжественно отпраздновали 20-летие обретения честных мощей священномученика Илариона, архиепископа Верейского.

В монастыре хранятся частица мощей святого и облачение, в котором был погребен священномученик Иларион, сообщает "Монастырский вестник".

Божественную литургию в обители в этот праздничный день возглавил протоиерей Андрей Дьяконов, настоятель Благовещенского храма на Васильевском острове.

По окончании литургии состоялся торжественный крестный ход на место обретения мощей священномученика Илариона.

Священномученик Иларион был настоятелем Сретенского монастыря в 20-е годы прошлого века. И, хотя период его служения в обители был небольшим, он почитается как покровителя монастыря.

С момента захоронения могила священномученика Илариона была местом паломничества и молитвы. В 1998 году при стечении огромного числа духовенства, монашествующих и паломников были обретены мощи угодника Божия и проповедника Христова Евангелия в годы гонений на Православную Церковь.

Позже мощи святителя были перенесены в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Москвы, где они молитвенно почитаются и по сей день.