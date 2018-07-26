В Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси прибыла икона апостола Андрея Первозванного (видео)

Образ с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, написанный в греческом городе Патры, прибыл в Киев сегодня, 26 июля.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, встреча иконы состоялась на столичном речном вокзале.

Крестный ход «Путем апостола Андрея», который проходит по Днепру, начался в городе Каменское на Днепропетровщине 22-го июля.

23 июля крестный ход прибыл в Кременчугскую епархию УПЦ, торжественная встреча образа святого апостола в Черкассах состоялась 24 июля.

Икона святого апостола Андрея Первозванного написана в женском монастыре города Патры. Митрополитом Хризостомом, управляющим Патрской Митрополией в икону вложена частица мощей святого апостола и крест, на котором именно в Патрах апостол был распят.

Как повествует преподобный Нестор Летописец, с проповедью Слова Божьего апостол Андрей пошел вверх по Днепру и поднялся к местоположению будущего Киева, где водрузил крест на киевских склонах и обратился к своим ученикам со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Напомним, что в этом году верующие смогут поклониться восьми православным святыням, включая икону апостола Андрея. Крестный ход с чудотворными святынями и святыми мощами состоится 27 июля от Владимирской горки по улицам столицы до Киево-Печерской лавры. Здесь в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия святыни будут доступны для поклонения во время всенощного бдения, всю ночь и на следующий день, 28 июля, во время Божественной литургии.