Проблема ущерба, нанесенного храмам на Востоке Украине, стала находить отражение в СМИ, отметили в РПЦ

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда отметил обращение украинских светских СМИ к проблеме разрушения храмов в ходе конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Далеко не первый раз приходится говорить о том, что в ходе конфликта на Украине страдают храмовые здания Украинской Православной Церкви. Мы считаем это тягчайшим преступлением, ожесточающим людей, отдаляющим примирение. К сожалению, до последнего времени тема разрушенных войной храмов не вызывала большого внимания украинских СМИ», — подчеркнул представитель Церкви.

По мнению В.Легойды, можно с осторожным оптимизмом говорить о том, что разрушение храмов в Украине перестает быть второстепенной темой.

Председатель СИНФО назвал добрым знаком появление в информагентстве УНИАН интервью пресс-секретаря Донецкой епархии протоиерея Георгия Гуляева, который поделился с читателями актуальными проблемами церковного служения.

«Было бы отрадно, если безусловная ценность религиозных святынь, неприкосновенность прав верующих стали не замалчиваемыми, а поддерживаемыми СМИ разной политической ориентации темами. Это могло бы стать одним из шагов к долгожданному миру», — заключил представитель Церкви.