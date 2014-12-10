Свято-Ольгинскому монастырю в Луганске переданы в дар старинные иконы

7 декабря р. Б. Фотинией из города Кировска, который сегодня находится в эпицентре братоубийственной войны и претерпевает тяжелейшие испытания, в Свято-Ольгинский женский монастырь в Луганске переданы три старинные иконы, сообщают из святой обители:

образ Божией Матери «Иерусалимская», «Августовская» (явление Божией Матери русскому отряду перед поражением германцев в Августовском лесу в Первую мировую войну) и Можайский образ свт. Николая Чудотворца.

Сейчас иконы находятся в Свято-Пантелеимоновском храме обители и доступны для общего поклонения.

Рravoslavie.ru