Андрее–Владимирский храм при Кафедральном соборе УПЦ отметит 5-летие

Во вторник, 24 июля исполнилось пять лет с момента освящения Блаженнейшим митрополитом Владимиром нового храма при Кафедральном соборе.

В связи с юбилейными торжествами в Киево-Печерской лавре престольный праздник Андрее-Владимирского храма при Кафедральном соборе УПЦ переносится на воскресенье 29 июля, сообщается на сайте собора.

Изначально храм проектировался как служебная часовня в стилобатном (нижнем) уровне Кафедрального собора при конференц-зале для проведения молебнов перед началом поместных соборов УПЦ, православных фестивалей и других мероприятий в Кафедральном комплексе.

В 2012 году, согласно новой проектной концепции, нижний храм вместе с трапезной были трансформированы в базилику с большими хорами по периметру стен.

24 июля 2013 года, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, Блаженнейший Митрополит Владимир совершил первую литургию в Кафедральном соборе и чин малого освящения нижнего Андрее-Владимирского храма Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова.

28 июля 2013г. храмовая икона с изображением покровителей храма с частицей их святых мощей и частью Животворящего Креста Господня была освящена от Креста апостола Андрея Первозванного, на котором святой принял мученическую кончину. Крест был привезен для поклонения в Киев и находился в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.

С этого момента в Кафедральном соборе УПЦ в честь Воскресения Христова началась литургическая и приходская жизнь Андрее-Владимирского храма.

Всенощное бдение в день памяти св. равноапостольного князя Владимира начнется 27 июля в 16.20. Литургия переносится на воскресенье 29 июля в 9.00.