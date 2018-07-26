Монахи Киево-Печерской лавры посетили подопечных в селах Киевской области

Братия социального отдела Свято-Успенской Киево-Печерской лавры посетила подопечные многодетные и малообеспеченные семьи из населенных пунктотов Макаровского района Киевской области.

Иеродиакон Филарет навестил детей, передав им иконы, духовную литературу, сладости, игрушки, одежду, канцелярские принадлежности, сообщается на сайте обители.

Сотрудники соцотдела благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, бытовую химию, также в преддверии нового учебного года - канцелярские принадлежности.