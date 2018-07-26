Монахи Киево-Печерской лавры посетили подопечных в селах Киевской области

11:30, 26 июля 2018
Православие
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Братия соцотдела Лавры побывала у подопечных из сел Макаровского района / lavra.ua

Братия социального отдела Свято-Успенской Киево-Печерской лавры посетила подопечные многодетные и малообеспеченные семьи из населенных пунктотов Макаровского района Киевской области.

Иеродиакон Филарет навестил детей, передав им иконы, духовную литературу, сладости, игрушки, одежду, канцелярские принадлежности, сообщается на сайте обители.

/ lavra.ua

Сотрудники соцотдела благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, бытовую химию, также в преддверии нового учебного года - канцелярские принадлежности.

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