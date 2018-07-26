Патриарх Кирилл призвал реставрировать храмы в безлюдных деревнях

Спасение старинных храмов, расположенных в сельской местности - это спасение нашего культурного пространства.

Об этом сказал Патриарх Кирилл 25 июля на заседании Высшего Церковного Совета, сообщает patriarchia.ru.

Он подчеркнул, что вопросы реставрации старинных церквей в малонаселенных районах очень важны, так как возрождение храмов порой влечет за собой заселение территории вокруг них, появляются люди, которые готовы жить рядом постоянно или хотя бы часть года.

«И пускай там служба будет четыре раза в год, но если отреставрирован храм - он спасен», - отметил Патриарх.

«Поэтому я попросил бы Патриарший совет по культуре иметь в качестве приоритета консервацию, спасение закрытых храмов, особенно в тех местах, где нет населенных пунктов», - добавил он.