Завтра во всех храмах и монастырях УПЦ будет совершен праздничный звон колоколов

В рамках празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен торжественный праздничный звон колоколов.

Звон колоколов, как ознаменование праздника и призыв к общей молитве, будет совершен 27 июля в 11.00. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Напомним, что в этот же день в 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ, после окончания которого, около 13.30 начнется Крестный ход с чудотворными святынями и святыми мощами от Владимирской горки по улицам столицы до Киево-Печерской лавры.