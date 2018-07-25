В УПЦ заявляют о новых случаях блокирования проезда верующих на крестный ход в столицу

Владельцы автотранспорта вынуждены отказывать верующим Украинской Православной Церкви, опасаясь угроз представителей власти и радикально настроенных националистов.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Так, в Нежинской епархии представители «Свободы» угрожали местным перевозчикам, что сожгут их автобусы, если они повезут верующих УПЦ на крестный ход в Киев 27 июля.

В Черновцах сообщают, что на данный момент паломники не могут найти ни одной компании, которая бы согласилась везти их в Киев, поскольку всех владельцев автотранспорта предупредили, что у них отберут лицензию, если они повезут в столицу православных украинский. Перевозчики отмечают, что указание блокировать поездку исходит от транспортной администрации, расположенной в Киеве.

Известно также, что с похожими проблемами столкнулись в Ровенской, Одесской и ряде других епархий УПЦ.

Как сообщал Информационно-просветительский отдел УПЦ, чиновники массово блокируют участие в крестном ходе верующих УПЦ. Мешают попасть на крестный ход в столицу в Житомирской, Запорожской и других областях.