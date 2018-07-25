Патриарх Кирилл надеется, что юбилей Крещения Руси поможет преодолеть раскол в Украине

Патриарх Кирилл выразил надежду, что празднование 1030-летия Крещения Руси поможет украинскому обществу преодолеть существующие в стране разделения и разногласия.

На проходящем 25 июля заседании Высшего Церковного Совета Патриарх Кирилл отметил, что в субботу 28 июля, в день юбилея Крещения Руси, в Киеве состоятся торжественные богослужения, сообщает сайт журнала "Фома".

"И будем надеяться, что празднование 1030-летия Крещения Руси в том числе будет способствовать преодолению разделений, расколов, разногласий на украинской земле", - сказал он.

Патриарх пожелал, чтобы Господь хранил «всю историческую Русь, все народы, вышедшие из киевской купели Крещения».

При этом патриарх Кирилл еще раз напомнил о важности исторического выбора святого князя Владимира.

"Евангельское послание, прикоснувшись к сердцам и умам наших людей, преобразовало души наших предков и заложило глубочайшую духовную традицию, в рамках которой развивались национальная жизнь, культура, образование, а позже наука", - подчеркнул он.