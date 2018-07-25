В УПЦ заявляют, что власти препятствуют верующим участвовать в Крестном ходе - пресс-конференция в УНИАН

В некоторых регионах местная власть блокирует участие верующих УПЦ во Всеукраинском крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси, который состоится в Киеве 27 июля.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), сообщает Центр информации УПЦ.

По словам архиепископа, десятки тысяч верующих со всех регионов Украины имеют намерение и желание прибыть в столицу 27 июля, когда будет проходить торжественный молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход УПЦ, однако натыкаются на преграды со стороны местных властей.

«К сожалению, есть тревожные сообщения о том, что в некоторых регионах представителями местной власти искусственно блокируется возможность для транспортировки верующих людей в Киев для участия в крестном ходе. В частности, такая информация поступила из Овручского района Житомирской области. Вчера в городе Одессе и некоторых других регионах появилась информация о том, что перевозчикам, владельцам автопарков, которые совершают перевозки, некоторые представители власти и чиновники «настоятельно рекомендуют» не совершать маршрутов в город Киев именно 27 июля», - рассказал архиепископ Климент.

В то же время архиерей отметил, что, несмотря на препятствия со стороны властей, верующие УПЦ обязательно прибудут в Киев.

«Никакие преграды в этом году, как и в прошлые годы, не смогут остановить наших верующих для того, чтобы они получили духовную поддержку, духовное воодушевление и приняли участие в совместной молитве за мир и благословение в нашем государстве, которая состоится 27 июля на Владимирской горке, и во время Всеукраинского крестного хода», - сказал владыка Климент.

Также во время пресс-конференции заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич рассказал о фактах дискриминации верующих УПЦ и призвал представителей власти «играть честно», не прибегая к искусственной имитации массового участия украинцев в торжествах других конфессий.

«Мы не рассчитываем на льготы, но не нужно везти в Киев статистов, чтобы показать миллионы верующих, которые выступают за автокефалию. Нам известно, что власть, препятствуя нам, способствует представителям Киевского Патриархата, для которых бесплатно предоставляются автобусы, забронированны целые вагоны на железной дороге для людей. И приезжают много людей, которые не имеют отношения к Церкви. Так, нам известно, что в Глухове есть четыре наши прихода и один приход Киевского Патриархата, куда ходит на богослужения шесть, иногда десять человек. Но зато они собрали два автобуса, это около 100 человек, которые приедут 28 июля в Киев», - рассказал протоиерей Николай Данилевич.

Он также отметил, что по его информации, мир хорошо знаком с реальной ситуацией относительно отношения украинцев к автокефалии, и призвал власти «не позориться перед всем миром», привлекая к акциям Киевского Патриархата людей, не имеющих никакого отношения к Церкви.

В УПЦ ожидают, что в нынешнем Всеукраинском крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси примут участие не менее 100 тысяч верующих - несмотря на все препятствия со стороны властей.

«Блокирование приезда наших верующих – это, видимо, последствия того советского прошлого, которое, несмотря на декоммунизацию и много других современных идей, все-таки существует в головах власти на местах, когда пытаются создать какую-то воображаемую картинку, которая абсолютно не соответствует действительности. Но такое событие, как крестный ход не нуждается в комментариях, ведь те сотни тысяч людей, которые принимают участие в богослужении, затем разъезжаются по всей территории Украины и сами рассказывают о том, что видели и прочувствовали лично. Именно поэтому с каждым годом участников крестного хода Украинской Православной Церкви все больше и больше», - сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).