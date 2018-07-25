Архиепископ УПЦ рассказал мониторинговой миссии ОБСЕ об организации Крестного хода, который состоится 27 июля

17:40, 25 июля 2018
Православие
180 0
Архиерей УПЦ встретился с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ в Киево-Печерской Лавре / news.church.ua

В Киево-Печерской Лавре 25 июля состоялась встреча председателя Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией Крестного хода по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, который состоится 27 июля в столице.

В частности были рассмотрены проблемы, которые возникают у верующих в связи с их желанием прибыть в Киев для участия в праздновании Крещения Руси 27 июля. Представители миссии зафиксировали все факты препятствования участию верующих УПЦ в Крестном ходе, предоставленные архиепископом Климентом согласно информации, которая поступает из разных регионов Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter