Архиепископ УПЦ рассказал мониторинговой миссии ОБСЕ об организации Крестного хода, который состоится 27 июля

В Киево-Печерской Лавре 25 июля состоялась встреча председателя Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией Крестного хода по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, который состоится 27 июля в столице.

В частности были рассмотрены проблемы, которые возникают у верующих в связи с их желанием прибыть в Киев для участия в праздновании Крещения Руси 27 июля. Представители миссии зафиксировали все факты препятствования участию верующих УПЦ в Крестном ходе, предоставленные архиепископом Климентом согласно информации, которая поступает из разных регионов Украины.