Безопасность Крестного хода на должном уровне - архиепископ Климент

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что Церковь не ожидает провокаций во время торжеств по случаю годовщины Крещения Руси, которые состоятся 27-28 июля в Киеве.

Об этом представитель Церкви сообщил на пресс-конференции в УНИАН, информируя о праздновании годовщины Крещения в этом году.

Ссылаясь на информацию правоохранителей, он отметил, что в Киеве планируется привлечь к охране порядка 27-28 июля до 3 тысяч полицейских и около 1,5 тысячи военнослужащих.

По словам архиепископа Климента, пока нет никаких оснований считать, что могут быть какие-то провокации, поскольку предыдущие годы уже показали, что подобные мероприятия проходят мирно.

”Хочу отметить, что каждый год некоторые фейковые СМИ или спикеры, которые прибегают к манипуляциям, пугают верующих различными провокациями, различными какими-то угрозами для участников Крестного хода. Ни разу провокации не происходили. И с Божьей помощью, и с участием правоохранителей. Поэтому нет никаких оснований считать, что в этом году будет иначе”, - сказал он.

Представляя программу торжеств, представитель Церкви сообщил, что молебен на Владимирской горке начнется 27 июля в 13.00. Возглавит его Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий. На молебне будут молиться представители практически всех Поместных Православных Церквей, которые приедут в Киев. На торжества приглашены представители государственной власти и послы православных стран.

Крестный ход начнется около 13.30: представители епископата, духовенства и верующие отправятся от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.

Во время шествия состоится лития на месте гибели людей на Европейской площади во время событий на Майдане в начале 2014 года.

Как отметил архиепископ Климент, во время шествия по городу будут нести многочисленные святыни, часть из которых специально будет доставлена в Киев накануне. Так, 26 июля на столичный Речной вокзал по Днепру для участия в торжествах по Греции доставят икону святого апостола Андрея Первозванного.

Также в столицу привезут мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточащую главу священномученика Климента, епископа Римского, стопу апостола Андрея Первозванного; икону Богородицы «Зимненская»; мощи великомученика Георгия Победоносца; икону с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

«После того, как верующие придут Крестным ходом в Лавру, начнется торжественное всенощное бдение. А святыни будут находиться в Трапезном храме Антония Феодосия Киево-Печерской Лавры и доступ к ним будет открыт круглосуточно. Круглосуточно 27-28 июля будет совершаться возле них молитва», - сообщил архиепископ Климент.

По его словам, 28 июля в 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении епископов, духовенства и представителей Поместных Православных Церквей.

«Мы приглашаем всех верующих людей, всех верных принять участие в Крестном ходе, принять участие в богослужении. Ведь все, кто будет на литургии, сможет помолиться возле великих реликвий православных, сможет приобщиться к святым таинствам, исповедаться, причаститься и духовно укрепиться в день этого великого праздника», - отметил архиепископ Климент.

По его словам, ожидается, что в Киев в этом году на торжества по случаю годовщины Крещения Руси приедет не меньше верующих, чем в прошлом году. По его данным, в прошлом году в столицу прибыли для участия в Крестном ходе от 80 до 100 тысяч человек, в том числе паломники из-за рубежа.

«По сообщениям управления полиции, проход верующих на Владимирскую горку будет через установленные пропускные пункты, что позволит полиции проверять всех, кто хочет добраться на Владимирскую горку. Но, несмотря на такие маленькие препятствия, все смогут пройти к памятнику князю Владимиру и принять участие в Крестном ходе. А для тех, кто из-за большого количества людей не сможет добраться непосредственно до площади перед памятником, будут установлены экраны, которые дадут возможность всем видеть, что происходит в центре молебна, и таким образом участвовать в этой общей молитве», - сообщил представитель УПЦ.