На выставке ко Дню Крещения Руси в Нежине представили церковные древности и уникальные фотографии

Нежинская епархия Украинской Православной Церкви начала ряд творческих мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Киевской Руси.

В рамках этого проекта 24 июля в выставочном зале художественного отдела Нежинского краеведческого музея им. Ивана Спасского открыта выставка «Православие сквозь тысячелетия», сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

"Совместно с городским советом мы решили организовать такую выставку, которая бы раскрыла смысл Крещения и обзорно рассказать о том, как христианство росло на Черниговщине, в частности в Нежинском регионе, от самых истоков и до современности. Наша земля богата святыми, святынями, много монастырей, храмов. Недаром Нежин называют городом храмов, которые являются воплощением тех духовных стремлений, которые были у жителей нашего города и стали внешним проявлением тех духовных процессов, глубокого чувства и уважения к Богу", - отметил Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

В центре выставки - предметы церковного обихода: изготовленные во времена гонений на Церковь богослужебные предметы, такие как дарохранительниця, дискос, чаша и другие, старинный напрестольный крест, колокол, старинные книги.

Также в экспозиции представлены уникальные фотографии старинных храмов и монастырей, иконы, фотографии священнослужителей, монахов, комплект облачения, старинная плащаница и много других церковных древностей. Некоторые из фотографий позволяют увидеть храмы, которые в прошлом столетии были разрушены богоборцами.

Отдельная часть экспозиции посвящена последнему настоятелю Рыхловского монастыря архимандриту Евгению и настоятелю Свято-Троицкого храма пгт Лосиновка, священномученику Феоктисту Смельницкому, которые мученически погибли за веру.