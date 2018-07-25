В Черкассах православные молились перед иконой святого апостола Андрея Первозванного из Греции
17:03, 25 июля 2018Православие
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В Черкассах состоялась торжественная встреча образа святого Апостола Андрея Первозванного из Греции / cherkasy-orthodox.com.ua
В Черкассах 24 июля состоялась торжественная встреча образа святого Апостола Андрея Первозванного из Греции.
Этот образ будет принимать участие в торжествах, посвященных 1030-летию Крещения Руси в Киеве 27-28 июля, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.
Митрополитом Хризостомом, управляющим Патрийской митрополией, в икону вложенные частица мощей святого апостола и крест, на котором он был распят.
Встреча иконы проходила у ворот Андреевского храма. Сразу после внесения святого образа в храме началось чтение акафиста святому апостолу Андрею.
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