Крестный ход «Путем апостола Андрея» побывал в Кременчуге

В понедельник, 23 июля, крестный ход «Путем апостола Андрея», совершаемый по водной глади Днепра, прибыл в Кременчугскую епархию УПЦ.

Одна из главных святынь Запорожского края – икона святого апостола Андрея Первозванного была размещена для молитвенного чествования верующих в Свято-Троицком храме города Кременчуга, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Святыню встречал настоятель храма – протоиерей Анатолий вместе с духовенством прихода. Там же был отслужен водосвятный молебен с акафистом.

"Православные кременчужане с большим воодушевлением восприняли наш визит. В течение дня все желающие смогли поклониться Святыне. Даже по окончании вечернего Богослужения осталось немало людей, которые пришли проводить Святыню в порт", – рассказал протоиерей Александр Еремин, который сопровождает икону по маршруту следования.