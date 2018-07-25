Крестный ход «Путем апостола Андрея» побывал в Кременчуге
10:53, 25 июля 2018Православие
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Крестный ход «Путем апостола Андрея» побывал в Кременчуге / hramzp.ua
В понедельник, 23 июля, крестный ход «Путем апостола Андрея», совершаемый по водной глади Днепра, прибыл в Кременчугскую епархию УПЦ.
Одна из главных святынь Запорожского края – икона святого апостола Андрея Первозванного была размещена для молитвенного чествования верующих в Свято-Троицком храме города Кременчуга, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.
Святыню встречал настоятель храма – протоиерей Анатолий вместе с духовенством прихода. Там же был отслужен водосвятный молебен с акафистом.
"Православные кременчужане с большим воодушевлением восприняли наш визит. В течение дня все желающие смогли поклониться Святыне. Даже по окончании вечернего Богослужения осталось немало людей, которые пришли проводить Святыню в порт", – рассказал протоиерей Александр Еремин, который сопровождает икону по маршруту следования.
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